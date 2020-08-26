رئيس النصر للسيارات: إحلال المركبات للعمل بالكهرباء مشروع قومي رائع

قال المهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إن إحلال المركبات للعمل بالكهرباء، مشروع قومي ورائع بكل المقاييس، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على هذا التوجه.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم مقدمي برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "مصر وصلت إلى مرحلة أوجبت أن يكون كل شيء فيها نظيف ومتطور، ونعمل على أكثر من محور في الشركة، منها أن يكون لدينا شريك أجنبي، متقدم في صناعة السيارات الكهربائية، ونتعامل مع المصنع الأفضل في العالم".

وتابع: "بدأنا التعامل مع الشركة الصينية العام الماضي، ولديها علاقات ممتازة للغاية بمختلف الشركات العالمية".

وأردف، أن سيارة E70، ذات مستوى عالٍ وسترفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك سواء أكان سائق تاكسي أو راكبًا، وعندما ستطرح في الأسواق، ستكون لاستخدامات التاكسي وسيارات الأجرة والسيارات الحكومية والمستهلك العادي، الذي قد يطلبها.

وواصل: "أتوقع أن تلقى هذه السيارة قبولًا غير عادي من المستهلك المصري، وصيانتها خفيفة للغاية، والشهر المقبل سندرس جدوى مذكرات التفاهم التي وقعناها مع الجانب الصيني وسنوقع العقود لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية".

بدوره قال محمود عبدالحميد رئيس جمعية أصحاب وسائقي التاكسي الأبيض، إن مصر بها 380 ألف تاكسي، منهم 120 ألف تاكسي بالقاهرة الكبرى، لافتًا إلى وجود 50 ألف تاكسي تخطى عمره 20 عامًا.

وأضاف: "نجتمع مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لتقديم تصور حول تحويل سيارات التاكسي إلى سيارات تعمل بالغاز، وكان مهتمًا جدًا بهذا الأمر، وتناولنا هذا الأمر بشكل عام، فلدينا الطرق والسيارات وسنقدم تاكسي كأي دولة في العالم، حيث لا يدار بشكل فردي، واتفقنا معه على حصول السائقين على دورات تدريبية قبل استلام التاكسي، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء زي موحد وسيكون هناك تطبيق مصري لإدارة منظومة التاكسي".

وأردف: "نعمل على المشروع بشكل كامل، والسيارة E70 تعمل كسيارة تاكسي منذ عام 2018، وأثبتت كفاءة كبيرة وبشكل واضح، وستعمل في البداية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وسنستهلك الكباري الجديدة لتكون جراجات ومحطات شحن".