صلاح حليمة: الأمن القومي المصري والسوداني وجهان لعملة واحدة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن العلاقات بين مصر والسودان تقوم على ثوابت عديدة، تاريخية وأمنية والأمن القومي المصري والسوداني وجهان لعملة واحدة، ومصيرهما واحد، والعلاقات حدث فيها تغير كبير مع قيام الثورة السودانية.

البلدان يسيران في طريق واحد

وأضاف «حليمة» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أن العلاقات بين البلدين أصبحت تسير في طريق واحد، في المنطقة والإقليم، ومنطقة البحر الأحمر، وخليج عدن، وهي أمور شديدة الأهمية، إضافة إلى التنسيق بينهما في أمن القارة الأفريقية، ومنطقة الساحل لمواجهة التحديات المشتركة.

تنسيق وتشاور بين البلدين

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أنه على الجانب السياسي هناك تنسيق وتشاور خاصة في قضايا دول الجوار مثل جنوب السودان والصومال وليبيا، ومجال التنمية والاقتصاد، حيث حدث تطور كبير في البنية التحتية الخاصة بالبلدين وهناك استثمارات بين البلدين تصل إلى 10 مليارات دولار، والاستثمارات تشكل نقلة نوعية وهناك منطقة صناعية مصرية أنشأت مؤخرا في الخرطوم، إضافة إلى التعاون في القطاع الصحي والتعليم، ومواجهة فيروس كورونا، والكوارث الطبيعية وفيروس سي، والقوافل الطبية ودعم النظام الصحي في السودان، إضافة إلى تقديم العديد من المنح التعليمية للسودانيين.

دور حيوي في دعم السودان

وشدد على أن مصر لعبت دورا حيويا في دعم خيارات الشعب السوداني، والتعاون في المرحلة المقبلة تتعلق بالأمن والتنمية وسيكون هناك تعاون أمني وثيق بين البلدين، بمناورات عسكرية مشتركة، وهو أمر حديث، كما سيشمل التعاون أيضا منطقة الأمن في البحر الأحمر بهدف التكامل وليس التنافس، كما أن مصر كان لها دور في رفع العقوبات على السودان، ودعم عملية التنمية في البلد الشقيق، ودعمه أيضا في المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.

الأمن المائي المشترك

وأكد أنه حتى الأمن المائي، فهو مشترك وما يتعرض له البلدان يجعلهما في بوتقة واحدة، وهذا الأمر يشكل شراكة استراتيجية ومصير واحد بين البلدين.