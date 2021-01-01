«مصر للطيران» تسير رحلة يوميا إلى أديس أبابا ولاجوس النيجيرية

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تشغيل رحلة يوميا من القاهرة إلى كل من مدينة أديس أبابا، اعتبارا من 6 يناير الحالي، ومدينة لاجوس بنيجيريا، اعتبارا من 1 فبراير المقبل.

يأتي هذا تزامنا مع بداية العام الجديد، وفي إطار الجهود التي تبذلها مصر للطيران، لزيادة معدلات تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط حول العالم.

وتُسير مصر للطيران رحلاتها إلى المدينتين بعدد من الطرازات المتطورة لدى الشركة، مثل طراز البوينج B737-800NG، الذي يسع لعدد 16 مقعدا، بدرجة رجال الأعمال، و138 مقعدا بالدرجة السياحية، ومزودة بشاشات شخصية، وخدمات ترفيهية في جميع الدرجات.

جدير بالذكر، أنه يمكن للعملاء حجز تذاكرهم عن طريق الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com، أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية 1717 من داخل مصر، أو زيارة أحد مكاتب الشركة المنتشرة حول العالم.

وطالبت مصر للطيران عملائها بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الصحية، سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات، والتي يمكن مراجعتها من خلال الصفحات الرسمية للشركة، على مواقع التواصل الاجتماعي.