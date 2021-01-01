في أول أيام العام.. «مصر للطيران» تشهد أعلى معدل تشغيل

يشهد جدول تشغيل رحلات مصر للطيران، اليوم الجمعة 1 يناير، أعلى معدل تشغيل منذ استئناف حركة الطيران في الأول من شهر يوليو الماضي، وذلك تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وفترة الإجازات، حيث أنه من المقرر أن تقوم الشركة الوطنية اليوم الجمعة بتشغيل 75 رحلة جوية بمعدل 50 رحلة دولية إلى كل من دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، جوانزو، جدة، الرياض، المدينة المنورة، الدمام، لارناكا، لندن، باريس، دوالا، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونخ، نيويورك، چوبا، برلين، ڤيينا، فرانكفورت، بودابست، ميلانو، عمان، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، بغداد، كازابلانكا، تونس.

كذلك تسير 18 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و7 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات 4997 راكبا.