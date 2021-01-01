نقل نجل الفنان الراحل سيد زيان للعناية المركزة

أعلنت السيدة ايمان سيد زيان عن نقل شقيقها، محمد نجل الفنان الراحل سيد زيان للعناية المركزة بإحدى المسشتفيات الكبرى بالقاهرة.

ونشرت «ايمان» صورة لشقيقها وعلقت عليها قائلة :«أسألكم الدعاء الكثير لأخى الوحيد محمد سيد زيان في الرعاية المركزة في غيبوبة، الله يشفيه ويعافيه بقدرته وعظمته ويفوق بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب يارب يارب انت الشافي المعافي اتوسل إليك يارب يفوق بمعجزة من عندك يارب يا سميع يا مجيب يا مالك الملك يَاذَا الجلال والإكرام يا الله».

وكانت السيدة ايمان قد قامت بنقل محتويات عدد كبير من ملابس وتراث والدها الفنان سيد زيان لمتحف الفنانين وذلك حينما عرض عليها الفكرة الفنان والمخرج ياسر صادق وذلك بعد تفكير طويل.

وقالت ايمان لـ«الوطن»: «شعرت من داخلي برسالة تقول لى: انتِ ممكن تموتى فى أى وقت، وكل الحاجات مش هتعيش كده ومش عايزة يقال عني أني ظلمت سيد زيان، وعندى رغبة إن الأجيال الحالية والجاية تشوف متعلقاته، حاجة الفنانين ملك للجميع وليس لأسرهم فقط»، مؤكدة أن الفنانين مستحقون للتكريم: «مهنتهم صعبة، ومن الممكن أن يقضوا اليوم كله فى تصوير مشهد واحد، بينما لم يكن العائد المادى كبيراً كما يعتقد الجمهور، عمل متحف يخلد ذكراهم تكريم لهم».

وقدمت إبنة سيد زيان لمشروع متحف مقتنيات الفنانين عدداً كبيراً من مقتنيات والدها، منها مجموعة من الصور الشخصية، شهادات تكريم، صور من مسرحية «الفهلوى» وقت عرضها فى الإسكندرية، طاقية «النونو» فى مسلسل «الراية البيضا»، «سويتر» فى فيلم «اللعيبة».

واشارت ايمان الى انها كادت ان تبكى اثناء نقل تراث والدها للمتحف، قائلة: «حاسة إنى بأهديكم قطعة من لحمى.. قلبى مش مطاوعنى أتخلص من حاجة لمسها بإيده، لكن لما شفت اهتمامهم بالمقتنيات الموجودة عندهم، اطمّنت إن حاجة أبويا فى أيد أمينة».