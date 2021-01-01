نائب سمالوط يشيد بقرار السيسي بتأجيل الامتحانات: هدية أب لأبنائه

ثمن النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط ومطاي، شمالي محافظة المنيا، قرار رئيس الجمهورية بإجراء امتحان المرحلة الثانوية «للصفين الأول والثاني» من المنزل بنظام التابلت، وامتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام، حال استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني، واصفًا القرار بأنه «هدية أب لأبنائه وحرصه علي سلامتهم».

وهنأ العمدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة والشعب المصري، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، داعيًا المولى عز وجل أن يرفع عنا البلاء ويعُم الخير والسلام دول العالم أجمع.

وقال العمدة، إنه وضع قطاعي التعليم والصحة على رأس أجندته التشريعية، مؤكدا أنهما الدعامة الأساسية للارتقاء بالوطن والمواطن، مؤكدا أن الحكومة أنجزت الكثير خلال الأعوام الماضية ووضعت التعليم والصحة ضمن أولوياتها، مشيرا إلى التغيير الجذري والتطوير الذي طبقه الدكتور طارق شوقي وزير التعليم في منظومة التعليم.

وأضاف «هذا ليس بغريب ولا جديد على الدوله المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث رأينا بأعيننا جميعا إدارة ملف أزمة جائحة كورونا الذي أشادت به كافة المنظمات العالمية».

وكان محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، التقى أمس بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد متمنيًا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق الصالح للمواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق المصلحة العامة، داعيا الله عز وجل أن يكونوا خير داعم للشعب الذي أولاهم تلك الثقة موجها التحية لأعضاء مجلس النواب السابقين على ما بذلوه من جهود خلال الدورة البرلمانية السابقة.

وتابع المحافظ، بأن كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع نواب البرلمان والشيوخ، يعملون لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.