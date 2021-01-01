«سعفان»: العامل المصري متميز على مستوى العالم

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية والوزارة واجهت العديد من الشائعات، ما أدى إلى نفيها عبر بث الوعي والحقائق وما يتم تحقيقه لعمال مصر من قبل القيادة السياسية، مضيفا: «نطمع أن نكون في تقدم العمال والمواطن المصري، ونتمني أن نحقق الكثير لعمال مصر والمواطن المصري خلال الفترة المقبلة».

سعفان: تحليل كامل بيانات سوق العمل على مستوى مختلف القطاعات

وأضاف «سعفان»، خلال استضافته ببرنامج «أحلام مواطن»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك منصة تفاعلية لسوق العمل ستطلقها الوزارة وبعض الجهات والتي ومن خلالها سيتم تحليل لكامل بيانات سوق العمل على مستوى كل القطاعات والمحافظات للخروج بنتائج تساعد مستقبلا في تحديد متطلبات مخرجات التعليم ، حيث أن الأخيرة تعطي سوق العمل احتياجاته المحدده، ولن يتأتي ذلك بدون توفير البيانات الكاملة عن سوق العمل المصري بمؤشرات مختلفة وفي كل القطاعات الصناعية، وهو ما يتم العمل عليه خلال الفترة الحالية: «محتاجين نرتقي بكفائتنا ومستوى العمل».

العامل المصري له قدرات متميزة على مستوى العالم

وأوضح، أن العامل المصري له قدرات وكفاءات متميزة على مستوى العالم، حيث أنه وفي حال تم توفير كافة الإمكانيات والمقدرات التي تساعده على نمو صناعته يبدع بشكل أفضل وأرقي: «عايزين المصري دائما متميز في كل المجالات، وطالما عنده الإصرار على التميز هياخد الريادة وهيكون متميز».