وزير القوى العاملة يتابع إجراءات مواجهة كورونا في مصانع الشرقية

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، البوم، بمكتبة بديوان عام المحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة والأستاذ أحمد عبدالهادى وكيل مديرية القوي العاملة .

تأتي الزيارة في إطار متابعه وزارة القوى العاملة تنفيذ الإجراءات الوقائية وإتخاذ كافة التدابير داخل المنشآت الحكومية وكذلك المناطق الصناعية والإستثمارية كثيفة العمالة والتي تشهد وجود عدد كبير من المصانع الإنتاجية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في موجته الثانية والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين.

وأشاد وزير القوى العاملة بمجهودات المحافظة في رعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في شركات القطاع الخاص، وكذلك المتابعة المستمرة لإنتظام سير العمل داخل المصانع والشركات الخاصة للتأكد من إلتزامها بإتباع إشتراطات السلامة والصحة المهنية لخلق بيئة عمل آمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار متابعة الجهاز التنفيذي لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية التجارية بنطاق المحافظة لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع ، مشيراً إلى أن هناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر بين المحافظة و ممثلي جمعيات المستثمرين بالعاشر من رمضان وبلبيس والصالحية الجديدة وبساتين الإسماعيلية لتنظيم ورديات العمل داخل المصانع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين لضمان إستمرار العمل وعدم تعطيل الإنتاج.

كما أشار محافظ الشرقية إلى سعي المحافظة الدوؤب لحصر ومراجعة إعداد العمالة غير المنتظمة وإرسال قاعدة بيانات مجددة بها لوزارة القوى العامله للحفاظ على حقوق هذه الفئة من العاملين وتوفير حياه كريمة لهم.