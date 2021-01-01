القوى العاملة: المنظومة الجديدة تساهم في ملائمة الرقمنة الحديثة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على تحقيق خطى جيدة في مجال التطوير، حيث تم العمل على التحول الرقمي وتشغيل الإلكتروني على مستوى 27 محافظة والمكاتب المنتشرة بكل مدن الجمهورية، مؤكدًا الانتهاء من ذلك قبيل الانتقال للعاصمة الإدارية، لتوفير التشغيل المباشر بين ديوان الوزارة القائم في المبني الجديد في العاصمة الإدارية ومديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، بمنظومة تضيف للعمل بشكل يلائم مصر الرقمية الحديثة.

سعفان: 38 مركز تدريب متطور للعاملين

وأضاف «سعفان»، خلال استضافته ببرنامج «أحلام مواطن»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك نمو في القاعدة التدريبية لمراكز التدريب الثابتة، إذ كانوا قبل عام 2016 ما يقرب من 32 مركزًا، وحاليا وصل عددهم إلى 38 مركزا، كما تم تطوير 12 مركز تدريب بالمعدات الحديثة، منوها أنه يتم العمل لاستكمال باقي المراكز لتكون بها المعدات الحديثة للتدريب.

سعفان: إطلاق 13 وحدة تدريب متنقلة كمرحلة أولي

وأوضح، أنه تم إطلاق 13 وحدة تدريب متنقله كمرحلة أولي مهمتها الذهاب إلى القرى والنجوع، للوصول إلى المتدرب الذي لا يستطيع الانتقال لمركز التدريب الثابت في المدينة: «هنروحله لغاية عنده»

وأكد وزير القوى العاملة، أن العلاقات المصرية مع منظمة العمل الدولية باتت حاليا في تواصل مستمر وتواجد كبير لمصر معها بشكل أسبوعي ومستمر، من أجل تخطي الأزمات التي كانت موجودة منذ عام 2008 مع المنظمة، خاصة قانون تنظيم العمل في مصر وقانون المنظمات النقابية، كما تم الانتهاء من قانون المنظمات النقابية وانتخاباته، وتم إحداث نوع من التوازن به: «بنشتغل في ثلاثية عمل فيه توافق كامل، ومينفعش أجبر أصحاب الأعمال أو العمال على مادة أو موضوع معين، والمجال مناخ توافقي كامل»