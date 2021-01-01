القوى العاملة: القانون الجديد يحد من الخلاف بين العامل وصاحب العمل

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه وبخصوص قانون العمل الجديد الذي تم وضع مسودته لن يكون به مواد خلافية بين صاحب العمل والعامل، حيث كانت الوزارة تسعي لأن يكون هناك شكل توافقي بين الطرفين لا يوجد به أي نوع من الخلافات: «في ظل القانون الحالي احنا بنتعامل مع العملية بشكل توافقي».

سعفان: نحقق التوافق بين الطرفين

وأضاف «سعفان»، خلال استضافته ببرنامج «أحلام مواطن»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه وفي حال رصدت مشكلة بين العمال وصاحب مصنع أو منشأه يتم تحقيق التوافق بين الطرفين بما يتسق ويتفق مع القوانين وروح القانون أيضا، لحين الخروج في النهاية لحل يرضي صاحب العمل والعمال في آن واحد.

سعفان: مؤسسات المجتمع المدني تضيف للمواطن المصري

وأوضح، أن أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تضيف للمواطن المصري إضافه لأي مجال يخص المواطن ويرفع عنه عبئ معين ونقدم لها كل الاحترام، ونعتمد في كثير من التدعيم للصيادين والعمالة غير المنتظمة، وجميعها تم الاشتراك بها في منظمات المجتمع المدني وسيكونوا عامل مساعد في مصر، وتضيف لأبناء مصر كل احتياجاتهم.

وأكد وزير القوى العاملة، على أن الشعب المصري عاش عام 2020 بشكل صعب في ظل جائحة فيروس كورونا، وهي التي أثارت الرعب في نفوس كل المصريين، بخلاف جانب الإرهاب التي مازالت القوات المسلحة تحاربه وبرفقتها الشرطة المصرية، مضيفا: «نتمني أن يأتي عام 2021 ويعافي الله كل المصريين من تلك الجائحة وتزال من كافة دول العالم حتى نبدأ في النظر للمستقبل الوردي الخاص بالدولة المصرية الفترة المقبلة، وينتهي ملف الإرهاب بشكل كامل».