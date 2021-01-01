ضبط 15 صبيا ألقوا حجارة وشماريخ على سيارات ليلة رأس السنة ببورسعيد

ألقت مديرية أمن بورسعيد القبض على 15 متهما، من الصبية المتهمين بإلقاء الحجارة على المارة بعدد من شوارع نطاق حي الشرق ببورسعيد، خلال احتفالهم بليلة رأس السنة، مدعين بأنهم كانوا يلقونها على بعضهم البعض على سبيل المزاح، ما تسبب في تهشم زجاج بعض السيارات.

كان رجال البحث الجنائية، تحت إشراف اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، قد طاردوا الصبية بعد شكاوى واستغاثات المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بإنقاذ المارة من صبية يلقون حجارة كبيرة الحجم وشماريخ وزجاج على السيارات المارة في الشوارع، حيث أمر مدير أمن بورسعيد بضبطهم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابة العامة بمباشرة التحقيق.

ورصد «الوطن» على صفحات التواصل الاجتماعي استياء أهالي بورسعيد من السلوك السئ الذي صدر عن مئات الصبية من صغار السن، وهو سلوك غريب على المجتمع البورسعيدي، وأكدوا أنه لو كان رجال الأمن تدخلوا وقبضوا على الصبية لخاف غيرهم وامتنع عن أذى الطريق، موضحين أن تدخل الأمن مطلوب والتعامل بحكمة في هذه الواقعة واحتوائها بدون وقوع ضحايا، مع سرعة ضبط الجناة الذين كانوا ستنتج عن فعلهم كارثة كبرى.

وناشد آخرون على صفحات التواصل الاجتماعي آباء الصبية، سواء المقبوض عليهم أو من في مثل سنهم، بضرورة تربية أبنائهم ومتابعتهم وحسن رعايتهم ومراقبة سلوكهم حتى لا تتكرر هذه الواقعة.

وأكدت «مايفل»، أنها شاهدت صخرة تُلقى أمام السيارة ومعها زوجها وطفلها فانبطحت في أرضية السيارة وأصيب زوجها فى كتفه بكدمات وألحق بالسيارة تلفيات.

بينما رصد عبد الحميد رفعت، أحد سكان شارع 23 يوليو بجوار مبنى المحافظة، أن شباب تحت العشرين قذفوا أحجارا كبيرة وزجاجات فارغة وأشعلوا الألعاب النارية «الشماريخ» على المارة، وأصيب طفل مع أبوه وهو يعبر الشارع، وأن الأمن حاول الإمساك بالشباب لكن عددهم كان كبيرا.