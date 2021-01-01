وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يتفقدان حديقة «فريال» التاريخية

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حديقة فريال التاريخية، خلال زيارة وزير الأوقاف اليوم لبورسعيد ومشاركته في احتفال المحافظة بالعيد القومي لها.

وأشاد وزير الأوقاف بمستوى التطوير بحديقة فريال التاريخية، مؤكدا أنها نموذج رائع للحدائق، لاسيما وأنها تتسم بالطابع الجمالي والحضاري والتاريخي، مشيرا إلى أن بورسعيد تشهد طفرة كبرى في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، وهو ما نلمسه عند زيارة المحافظة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن حديقة «فريال» تعتبر من أهم حدائق مدينة بورسعيد؛ لما تمثله من أهمية تاريخية، حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس في عام 1869، لافتا إلى أن الحديقة يتوسطها العديد من المباني ذات التراث المعماري المُميز، الذي يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، مشيرا إلى أنه تم تطوير الحديقة التي تضم مسرحا، ومسجدا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال.

كان وزير الأوقاف، ومحافظ بورسعيد، قد عقد لقاء، اليوم الجمعة، مع عدد من قيادات الدعوة بالمحافظة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والدكتور عاطف علم الدين، وعادل اللمعي، أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين، وحسن عمار، أعضاء مجلس النواب.

تطرق اللقاء على التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد، ودور الأئمة في توعية المواطنين، وما حققته الدولة من إنجازات رغم مواجهتها للتحديات الناجمة عن جائحة كورونا.

كما ألقى «جمعة» خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ في شارع طرح البحر، التي نقلت على الهواء مباشرة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وموضوع الخطبة تحت عنوان «الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل».