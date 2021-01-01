الخارجية اليمنية: تورط «الحوثيين» في هجوم مطار عدن ونسعى لإعادة فتحه

قالت وزارة «الخارجية اليمنية»، إنها تعمل على إعادة فتح مطار العاصمة المؤقتة «عدن» في أسرع وقت ممكن، موضحة أن تحقيقات أولية أشارت إلى تورط الحوثيين في انفجار المطار.

وكانت الوزارة اليمنية، أشارت في وقت سابق، إلى أن الحوثيين استهدفوا المطار، واعتبرت الخارجية اليمنية، أن استهداف مطار عدن انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجريمة إرهابية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وهزت 3 انفجارات صالة المطار، الأربعاء الماضي، تزامنا مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية قادمة من السعودية، فيما أشارت قناة«العربية» الإخبارية، إلى إصابة نائب وزير النقل في عدن ومسؤول آخر محلي، وعدد كبير من الطواقم الإعلامية.

من جانبه، قال وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، في وقت سابق، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن هناك 25 قتيلا و110 مصابين هم ضحايا استهداف المطار.

ووجّه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في وقت سابق، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات استهداف المطار، فيما أشار رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إلى بصمات إيرانية في الهجوم، كما تعهّدت الحكومة اليمنية، أمس الخميس العمل على إعادة الاستقرار في اليمن، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

إدانات الهجوم الإرهابي

وفي السياق ذاته، أدانت الهند الهجوم الارهابي، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية «شري أنوراج سريفاستافات»، إن قتل المدنيين الأبرياء أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره لأي سبب كان".

بدورها، أكدت ماليزيا في بيان، رفضها لجميع أشكال العنف التي تزعزع السلام والأمن في المنطقة، مشددة على ضرورة دعم التقدم المحرز نحو السلام في اليمن بقوة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء اليمنية «سبأ».

وثمنت السلطات الماليزية، جهود السعودية الإيجابية، من خلال تنفيذ «اتفاق الرياض» لإحلال السلام والاستقرار في اليمن بما فيها تشكيل الحكومة اليمنية.