المتهمة بقتل فتاة النزهة: ماشوفتهاش ولا حسيت بيها

أنكرت المتهمة بقتل المجني عليها ندى شديد، المعروفة بـ فتاة النزهة عن طريق سحلها بسيارتها لعدة كيلومترات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مشاهدتها للقتيلة أثناء عبور الطريق.

وأضافت المتهمة أمام النيابة العامة، أنها لم تشعر بالضحية أسفل سيارتها وأنها بعد عدة كيلومترات شاهدت بعض سائقي السيارات والمواطنين في الشارع يطلبون منها التوقف ولكنها لم تفهم ماذا يريدون منها، وفي النهاية توقفت لتجد المجني عليها عالقة في السيارة وتنزف دماءً كثيرة، وقاموا بنقلها للمستشفى وتم التحفظ عليها داخل قسم الشرطة حتى علمت من الضباط بوفاتها.

التقرير الطبي

وكشف التقرير الطبي الظاهري للمجني عليها أن الوفاة حدثت نتيجة نزيف حاد بسبب كسر في الجمجمة، كما تبين من خلال الكشف الظاهري أن المجني عليها مصابة بعدة كسور في الزراعين والحوض.

التصريح بدفن الجثة

وصرحت النيابة بدفن الجثة وعرض المتهمة على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن المخدرات، وإخلاء سبيلها بـ10 آلاف جنيه، مع إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.