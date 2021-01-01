إحالة الطالبة المتهمة بدهس فتاة النزهة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

أحالت النيابة العامة، الطالبة المتهمة بدهس فتاة النزهة تحت عجلات سيارتها، والمخلى سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ.

دهس قوي لفتاة النزهة

وتسلمت النيابة، التقرير المبدئي للصفة التشريحية، الخاص بفتاة النزهة المتوفية، الذي أثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة دهس قوي تحت عجلات سيارة، وأن الفتاة ماتت في الحال من شدة ارتطام جسدها بالأرض.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة تعمد دهس فتاة النزهة، مشيرة إلى أنها كانت تسير في طريقها بشكل طبيعي، وفوجئت بالمتوفاة تقطع الطريق أمامها، محاولة عبور الطريق أثناء سيرها بسيارتها في شارع الخليفة المأمون، وأنها فشلت في السيطرة على عجلة القيادة، بسبب قرب المسافة بينها وبين الفتاة المتوفية.

أنا مش غلطانة

وقالت المتهمة، إن فتاة النزهة المتوفية، هي المخطئة، لأنها قطعت الطريق أمامها بشكل مفاجئ أثناء محاولتها العبور، دون الالتفات إلى أن الطريق كان مفتوحا، وجميع السيارات كانت تتحرك بسرعة، مضيفة أنه يجب على الشخص الذي يريد عبور الطريق الانتباه، وحساب المسافة بينه وبين السيارات، حتى لا يعرض نفسه للخطر.

كانت أجهزة الأمن تمكنت من القبض على المتهمة، بعد الحادث الذي أودى بحياة فتاة النزهة في شارع الخليفة المأمون، والتي نقل جثمانها إلى المستشفى.

وعلمت أسرة فتاة النزهة، بالحادث بعد أن لاحظوا تأخرها في العودة، إلى المنزل، فاتصلوا على هاتفها عدة مرات، حتى عرفوا من أحد شهود العيان أنها تعرضت لحادث سير في خليفة المأمون.

تشريح جثمان فتاة النزهة

قررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة، لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وكلفته بموافاتها بنتائج التقرير عقب الانتهاء منه، وبينت تحريات المباحث أن الفتاة المتوفية حضرت من منزل أسرتها في القليوبية إلى النزهة، لزيارة شقيقتها المتزوجة، لكن رحلتها لم تكتمل وماتت في الطريق تحت عجلات سيارة طالبة، كانت تقود سيارتها بسرعة جنونية.