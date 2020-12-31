مصادر: إحالة المتهمة بدهس «فتاة النزهة» إلى المحاكمة العاجلة

قالت مصادر قضائية إن الطالبة الجامعية، المتهمة بدهس فتاة النزهة تحت عجلات سيارتها والمخلى سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، سوف تتم إحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة خلال أيام بعد أن نسبت إليها النيابة تهمة القتل الخطأ.

المتهمة تنكر تعمد دهس الفتاة

وواجهت النيابة المتهمة بتحريات المباحث التى أكدت أنها كانت تقود سيارتها بسرعة كبيرة ولم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها فلقيت مصرعها في الحال، لكن المتهمة أنكرت تعمد دهس المتوفية مدعية أنها لم تكن تقصد دهس الفتاة وأنها كانت تسير في طريقها بشكل عادي وفوجئت بالمتوفاة تقطع الطريق أمامها خلال سيرها في شارع الخليفة المأمون، وفشلت في السيطرة على السيارة رغم إنها استخدمت دواسة الفرامل بشكل تام لكن دون جدوى.

المتهمة: الفتاة قطعت طريقي

وأضافت المتهمة خلال جلسة التحقيق معها أن الفتاة قطعت الطريق أمامها بشكل مفاجئ أثناء محاولات العبور دون الالتفات إلي أن الطريق مان مفتوحا وجميع السيارات كانت تتحرك بسرعة ويجب على الشخص الذي يريد عبور الطريق الانتباه وحساب المسافة بينه وبين السيارات حتى لا يعرض حياته للخطر.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمة بعد أن سلمت نفسها لأمين شرطة في شارع الخليفة المأمون بعد الحادث بمسافة تقترب من 200 متر، وانتقلت الشرطة إلي مكان الحادث ونقلت الفتاة إلي المستشفى وهناك تأكد وفاتها من قبل الأطباء، ثم حضرت أسرتها بعد أن اتصلوا بهاتفها عندما لاحظوا أنها تأخرت في العودة

بداية البلاغ

يذكر أن اللواء أشرف الجندي مساعد اول وزير الداخلية تلقي أخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع فتاة فى بداية العشرينات من عمرها ، أنتقل ضباط المباحث وتبين أن الضحية طالبة جامعية وأنها كانت متوجه الى زيارة شقيقتها وحضرت من منزل الاسرة بالقليوبية .

وكانت أوضحت التحريات أثناء سير المجني عليها فوجئت بسيارة ملاكي تدهسها عدة كيلوا مترات مما أسفر عن مصرعها ، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.