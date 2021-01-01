طالب مصري يحصل على جائزة أفضل مشروع لتطوير التعليم في اليابان

حصل الطالب حمد حسين الزناتي، مصري يعيش في اليابان، على المركز الأول في مسابقة أفضل مشروع تعليمي لتطوير التعليم في اليابان.

وقال الطالب في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة dmc الفضائية، الجمعة، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه تسابق في هذه المسابقة مع 2500 طالب وحصل على المركز الأول.

صعيدي من محافظة المنيا

وشدد الطالب على أنه «صعيدي» من محافظة المنيا، وليس يابانيًا، رافضا الإفصاح عن أي تفاصيل تخص فكرته نظرًا لمسألة حقوق الملكية الفكرية.

فخر لمصر كلها

وأشار الدكتور حسين الزناتي، والد الطفل، إلى أن المدارس اليابانية تعقد مسابقات للمدارس لتقديم أفكار جديدة لحل بعض المشاكل، وابنه تقدم بفكرة حصلت على المركز الأول في هذا المسابقة، مشددًا على أنه طالب متميز في عدد من المجالات، وفخر لمصر كلها، ولكنه لن يستطيع الحديث عن الفكرة نظرًا لأنها لها حقوق الملكية الفكرية.

إمكانية تطبيق الفكرة في مصر

وحول إمكانية تطبيق هذه الفكرة في مصر، قال الطالب إنها بالفعل تصلح للتطبيق.

دعوة للدكتور طارق شوقي

من جانبه، دعا مقدم البرنامج الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إلى متابعة هذه الفكرة مع الطالب المصري، مشيرًا إلى أنه قد لا يستطيع الحديث عنها في وسائل الإعلام، ولكن قد يستطيع الحديث عنها مع المسؤولين.

وتناول الإعلامي أحمد فايق، في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج مصر تستطيع عددًا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها التحور الذي حدث في فيروس كورونا، والحديث عن وجود طفرة جديدة أكثر قدرة على إصابة الأطفال والشباب، كما أجرى اتصالا هاتفيا مع والدة الطفل المصاب بكورونا في الأقصر، الطفل محمد أحمد جمال، واطمأن على حالته الصحية.