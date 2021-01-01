مستشار وبائي: إجازة منظمة الصحة للقاح فايزر «شهادة ثقة»

قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة، إن منظمة الصحة العالمية هي جهة فنية تدرس الوثائق المقدمة لها عن أي لقاح في العالم، وبناء على نتائج تلك الدراسات يتم إصدار موافقه أو عدم الموافقة، وعندما تم تقديم الملف الخاص بترخيص لقاح فايزر بيوتنيك قام الخبراء هناك بدارسة الأمر بعناية قبل إصدار موافقاتهم على العمل به.

المنظمة لا تمنع أي دولة في عدم إجازة لقاحات بعينها

وأضاف «البلبيسي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الآن»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الفترة الحالية لكل دولة كل الحق في إجازة إي لقاح تريد، كما لا تستطيع منظمة الصحة العالمية أن تمنع أي دولة على مستوى العالم في عدم إجازة اللقاحات أو العقاقير الخاصة بفيروس كورونا.

هناك دول ليس لديها القدرة على مراجعة بياناتها بخصوص مأمونية اللقاح

وأوضح، أن هناك الكثير من دول العالم ممن يستعينوا بمنظمة الصحة العالمية لإجازة اللقاحات، ولكن هناك الكثير من الدول ليس لديها القدرة في مراجعة البيانات التي تصلها عن أية لقاح على مستوى العالم وتجيز اللقاح، ولذا تستعين الكثير من دول العالم بمنظمة الصحة العالمية في إجازة أي لقاح، حيث أن تلك الإجازة تعد شهادة منها بأن اللقاح آمن وفعّال.

وأكد «البلبيسي»، أن تلك الإجازة قد تأخرت ولكنها كانت إجازة مهمة جدا لأن الكثير من الدول ليس لديها الخبرات لإجازة مثل تلك اللقاحات، موضحا أن كافة اللقاحات والتطعيمات التي يتم استعمالها هي بالأصل مجازة من منظمة الصحة العالمية.

وأشار مستشار الأوبئة، إلى أن دراسة وإجازة اللقاحات قد تستغرق سنوات، وفيها تستفسر الدولة عن أمور بعينها وتطلب أوراق وثبوتات، ولكن وبسبب انتشار الفيروس حول العالم يتم تفعيل الإجازة الظارئة لاطلاع على فعالية وأهمية القلقاح الخاص بعلاج فيروس كورونا، وبناء على ذلك يتم إجازة مثل تلك اللقاحات.