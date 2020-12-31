مصري بالسعودية يروي لـ«الوطن» تجربة تلقي لقاح «فايزر»

تواجه المملكة العربية السعودية فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعدة إجراءات احترازية، خوفًا من انتشار السلالة الجديدة المتحورة منه والتي ظهرت في عدة دول بدأت بإنجلترا، من بينها بدأ تطعيم الفئات المختلفة بلقاح «فايزر» المطور ضد الفيروس المستجد، ومن بين تلك الفئات كانت أفراد الجالية المصرية بالرياض.

ومن بين أفراد الجالية، قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه تلقى اليوم أولى جرعات لقاح «فايزر» الأمريكي من أصل جرعتين، على أن تكون الثانية بعد ثلاث أسابيع وبالتحديد في 19 يناير المقبل، وذلك في العاصمة الرياض من خلال التسجيل على موقع «صحتي» التابع لوزارة الصحة السعودية، وبعدها تم إرسال رسالة نصية له على هاتفه الشخصي بموعد ومكان تلقي جرعة اللقاح.

وعن الإجراءات الاحترازية في أثناء أخذ اللقاح، أضاف «حنفي» لـ«الوطن»، أنه فور وصوله إلى مقر وزارة الصحة لتلقي الجرعة بدأوا في قياس درجة حرارته للاطمئنان، وبعدها توجه إلى مكان أخذ الجرعة من خلال الكود المتواجد بالرسالة النصية المرسلة من موقع «صحتي»، مشيرًا إلى أنه تم استقباله من بعض الفتيات السعوديات للاستفسار عن أي أمراض يعاني منها، وتسجيل كل تلك البيانات إلكترونيًا، وبعدها يتوجه لأخذ الجرعة.

«حنفي»: الأعراض ألم بسيط واحمرار في مكان أخذ اللقاح

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إلى أنه لا توجد أعراض ظهرت عليه بعد تلقيه اللقاح، باستثناء ألم بسيط واحمرار في مكان تلقي الجرعة، مناشدًا جميع الجالية المصرية بالمملكة السعودية بسرعة التسجيل على موقع صحتي التابع لوزارة الصحة السعودية، لأخذ جرعات لقاح «فايزر».

وذكر أن المملكة تبذل جهدًا كبيرًا في تقديم الرعاية الصحية المتميزة للمواطنين المتواجدين على أرضها من الجنسيات كافة، دون التفرق بين أحد، معبرًا عن سعادته بطريقة استقبال الراغبين لتلقي اللقاح، باستخدام الورود من قبل الفتيات السعوديات وتقديمها للمواطنين في أثناء دخولهم وخروجهم في نظام مبهر.