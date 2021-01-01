ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في تركيا إلى 21093

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم، تسجيل 212 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 21093، فيما دخل حظر التجول المفروض لـ4 أيام حيز التنفيذ.

وأشارت الوزارة التركية، إلى ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بعد تسجيل 12203 إصابات جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 2220855حالة.

من جانبها، أوضحت مصادر رسمية أن إجراءات العزل العام المفروضة حاليا سترفع في الساعة الخامسة من صباح 4 يناير الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتشهد أنقرة عزلا عاما كاملا في عطلات نهاية الأسبوع.

وكانت وزارة الصحة التركية، اعلنت أمس الخميس، أنها سجلت 239 وفاة جديدة بكورونا، مشيرة إلى تسجيل 14380 إصابة جديدة.

وفي السياق ذاته، وافقت تركيا في وقت سابق، على شراء 50 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني، كما ستحصل السلطات التركية على 4.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر»، مع خيار الحصول على 30 مليون جرعة إضافية لاحقا.

وفجر الأربعاء الماضي، وصلت تركيا الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لكورونا على متن طائرة للخطوط الجوية التركية، وفقا لما ذكره موقع «تركيا الآن».

وكانت مؤسسات طبية تركية شككت في وقت سابق في الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالفيروس، وألمحت المؤسسات إلى أن العدد الحقيقي للإصابات اليومية بكورونا المستجد في البلاد أعلى من المعلن.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن تسلم الشحنة الأولى من لقاح «سينوفاك» الصيني تم تأجيله يوما أو يومين بسبب رصد إصابة بكورونا لدى جمارك بكين.

وزعم قوجة، في وقت سابق، أن البنية التحتية للنظام الصحي التركي، أفضل بكثير من دول أوروبية.