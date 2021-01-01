الحكومة ترصد 8 مؤشرات إيجابية لـ«الاقتصاد» في 2020 رغم كورونا

رصد تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، 8 مؤشرات إيجابية حققها الاقتصاد المصري في عام 2020 رغم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، والتي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي.

سعر الصرف

أول المؤشرات التي رصدها «معلومات الوزراء»، في تقريره، كان تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 16.2 جنيه في شهر نوفمبر 2019، ليصبح 15.7 جنيهاً في نوفمبر 2020.

التضخم

ثاني المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، كان تراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم من 13.4% في العام المالي 2018/ 2019، ليصبح 5.3% في العام المالي 2019/ 2020.

يذكر أن العام المالي يبدأ في «شهر 7» من كل عام، لنفس الشهر من العام التالي.

الإيرادات

ثالث المؤشرات التي شهدت تحسن، هو إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث ارتفعت تلك النسبة من 17.7% خلال العام الماي 2018/ 2019، لتصبح 18.4% في العام المالي 2019/ 2020.

الميزان التجاري

كما تراجع «عجز الميزان التجاري» في عام 2020 في ظل أزمة كورونا، لينخفض من 38 مليار دولار في الفترة يناير حتى أكتوبر 2019، ليصبح 36.5 مليار دولار في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020.

سعر الفائدة

كما انخفض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية من 15.3% في العام المالي 2019/ 2020، لتصبح 13.5% في العام المالي 2020/ 2021.

البطالة

ورصد مركز المعلومات أيضاً انخفاض معدل البطالة من 7.8% في الربع الثالث لعام 2019، ليصبح 7.3% في الربع الثالث لعام 2020.

تحويلات المصريين بالخارج

كما ضمت المؤشرات الإيجابية، ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 25.2 مليار دولار في العام المالي 2018/ 2019، لتصبح 27.8 مليار دولار في العام المالي 2019/ 2020.

عجز الحساب الجاري

واشتملت المؤشرات التي رصدها «معلومات الوزراء»، على تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حيث كان 3.7% في العام المالي 2018/ 2019، ليصبح 3.2% في العام المالي 2019/ 2020.