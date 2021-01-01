في أول أيام 2021.. انتحار طبيب وربة منزل شنقا في القاهرة والجيزة

خلال الساعات القليلة الماضية، شهدت محافظتا القاهرة والجيزة حالتي انتحار لربة منزل وطبيب، لم يجمعهما إلا الرغبة في إنهاء حياتهما واختيارهما أول أيام العام الجديد لتنفيذ قرارهما، والطريقة التي اختارا أن يغادرا بها الحياة.

انتحار ربة منزل في الحوامدية

في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، أنهت ربه منزل حياتها شنقًا، بسبب مرورها بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بدفن الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور مركز شرطة الحوامدية بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل بدائرة مركز الشرطة، وبالانتقال وبعد الفحص عثر على ربة منزل مشنوقة داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات بالجسم سوى بعض الإصابات حول رقبة المتوفاة جراء الحبل الذي نفذت به واقعة الانتحار.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة كانت تمر بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة، واستغلت خروج أسرتها خارج المنزل ووجودها بمفردها ونفذت عملية الانتحار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية النهائي الخاص بسبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

انتحار طبيب شنقًا في المنيل

وقبل واقعة انتحار ربة المنزل في الحوامدية بساعات قليلة، شهدت محافظة القاهرة واقعة انتحار طبيب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وتحديدا في منطقة المنيل بالقاهرة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بالعثور على طبيب مشنوقا داخل شقته بمنطقة المنيل، وبالانتقال والفحص تبين العثور على طبيب يحمل جنسية إحدى الدول العربية.

بالفحص تبين عدم وجود إصابات في جسم المتوفى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة، واستعجلت التقرير النهائي للصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكلفت المباحث بإخطار السفارة لإنهاء إجراءات سفر الجثة إلى بلده.