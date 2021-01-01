البحوث الفلكية: مصر لن تتعرض لموجة صقيع غدا

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة ما يتردد عن تعرض مصر غدا السبت لموجة صقيع بسبب اقتراب الأرض من الشمس طوال عام 2021 بالكامل، قائلا: «ليس لها علاقة ولن تتعرض مصر لموجة صقيع كما يروج البعض».

و أضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يتم الحديث عنه ليس له تأثير على الأرض، مشيرا إلي أن الأرض تدور حول الشمس في مدار غير مستقيم، بيضاوي، بمعني أن هناك أماكن تكون قريبة من الشمس و أماكن بعيدة، قائلا: «غدا الأرض تكون في اأقرب ما يكون من الشمس في مدارها، ولكن هذه الدرجة ليس لها تأثير في برودة الأرض أو تسخينها، و الاقتراب غدا ليس له تأثير على الجو ولا توجد برودة إضافية».

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، أن غدا 2 يناير في الساعة 13:51 بالتوقيت العالمي ستصل الأرض إلى أقرب نقطة لها من الشمس طوال عام 2021 بالكامل وتسمى هذه النقطة فى مدار الأرض «المنحنى الإهليلجي» حول الشمس.

وتابع: «تنخفض درجة حرارة سطح الأرض في فصل الشتاء على الرغم من كونها في أقرب مسافة من الشمس، نحو 91.4 مليون ميل، ويرجع ذلك إلى أن أشعة الشمس تكون مائلة فتخترق جزءً كبيرًا من الغلاف الجوي مما يفقدها جزءً كبيرًا من حرارتها، ولكن ليس لها تأثير على مصر.

و تابع أنه بالرغم من أن الأرض بعيدة في يوليو، فصل الصيف، عن الشمس، بنحو 94.4 مليون ميل، ولكنها تكون عمودية وتخترق جزءً أقصر من الغلاف الجوي وتحتفظ بحرارتها، فالعلاقة ليست بقرب الأرض أو بعدها من الشمس ولكن تعتمد بشكل أكبر على ميل محور دوران الأرض.