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عبدالمنصف: «الحضري بيعد مبارياتي عشان يشوف هكسر رقمه ولا لأ»

كتب:

محمود شكر
11:26 م | الجمعة 01 يناير 2021
محمد عبدالمنصف

محمد عبدالمنصف

أعرب محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة، عن رضاه عن التعادل مع الأهلي سلبيًا، في الجولة الخامسة من الدوري، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب «الأهلي we السلام»، وقال عبدالمنصف، عقب نهاية المباراة: «النقطة هتساعدنا كتير، وهنبني عليها خلال مباراة إنبي المقبلة، استغلينا النقص اللي كان في الأهلي بصراحة، ربنا يشفيهم، بكل تأكيد كانوا هيفرقوا كتير لو تواجدوا، ووجهت تعليمات بعدم منح لاعبي الأهلي المساحات، لأنهم يعرفون جيدا كيف ينطلقون في المساحات».

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