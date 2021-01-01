بعد توقف إرسالها.. أبرز ترددات القنوات الجديدة قبل مباراة الأهلي ودجلة

قد يفاجأ البعض بتوقف بث القنوات التي كان يتابعها في 2020، وذلك بعد إعلان عدد منها عن الترددات الجديدة لعام 2021 متضمنة تنويه لقطع الإرسال بداية من 1 يناير.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها ترددات القنوات الجديد في التقرير التالي:

قنوات CBC

تردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة dmc

التردد الجديد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الأهلي

التردد الجديد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة ON

التردد الجديد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة النهار

التردد الجديد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الحياة

التردد الجديد: 12207.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة أون تايم سبورت

التردد الجديد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط التردد الجديد على جهازك

من جهاز الريموت اضغط على زر Menu، وقم بعد ذلك باختيار Options.

وفي الخطوة التالية قم باختيار Installation ثم اختار Manual Installation.

وبعد ذلك قمر باختيار القمر المطلوب البحث بداخلة من قائمة Sat Menu، ثم ادخل تردد القناة الجديد كما هو موجود بالأعلى ثم اختر الاتسقطاب رأسي V أو أفقي H وأخيرا اختار معدل الترميز ثم Ok.

وفي الخطو الأخيرة ستظهر القناة المطلوبة بعد الانتهاء من عملية البحث عنها وكل ما عليك فعله القيام باخيار Save.

ونقلت أمس عد من القنوات الاحتفالية التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على كوبري «تحيا مصر»، بمتاسبة العام الميلادي الجديد، من خلال بث موحد على قنواتها يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية في تاريخ مصر من على كوبري تحيا مصر وعد تنازلي للسنة الجديدة بالتوازي مع مدن العالم.

ومن المقرر اليوم الجمعة، بث مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في إطار مباريات الدوري وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت.