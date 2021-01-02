اليوم.. وزير الآثار يزيح الستار عن 29 كبشا بمعبد الكرنك

تشهد محافظة الأقصر صباح اليوم السبت، حدثا أثريا هاما، حيث يزيح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وقيادات الوزارة ومحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، الستار عن 29 كبشا بمعبد الكرنك بعد الانتهاء من ترميمهم.

ويعقد الوزير مؤتمرا صحفيا يعرض خلاله خطوات ترميم الكباش والتى رممت على أيدى آثريين مصريين طوال الشهور الماضية.

وترميم الكباش يأتى استعدادا لافتتاح طريق الكباش الفرعونى الذى يمتد بطول 2700 متر من معبد الأقصر إلى معبد الكرنك، والذى من المقرر أن يكون أهم حدث أثرى فى الأقصر خلال العقد الجاري.

ويبلغ وزن كل كبش حوالى 5 أطنان ونصف الطن، ويمثل الإله آمون رع ورمزه الكبش فى مصر القديمة، وكان رمز القوة والإخصاب عند المصريين القدماء، حيث تعتمد فكرة الترميم على محورين، الأول نقل الكباش من مكانها وحفر خندق بعرض 2 متر تقريباً وعمق متر ونصف المتر، وردم أرضية هذا الخندق بالزلط والرمال الحديثة، وذلك لمنع المياه الجوفية من التأثير السلبى على التماثيل.

فى سياق متصل زارت وزيرة الهجرة الدكتور نبيلة مكرم، وأسرتها جولتها عددا من المناطق الأثرية، بالبر الغربى لمدينة الأقصر أمس الجمعة.

واستمعت الوزيرة وأسرتها لشرح واف عن المناطق الأثرية من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

كما زارت الوزيرة وأسرتها، مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ أمون، بوادى الملوك والملكات، وعدد من المقابر الأخرى.

وعبرت الوزيرة عن سعادتها البالغة بزيارة آثار الأقصر برفقة أسرتها، موجهة الشكر لوزارة الآثار على مجهوداتها فى افتتاح المناطق الأثرية رغم الكثير من العقبات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ودعت الوزيرة المصريين في الخارج انتهاز أي فرصة ودعم السياحة الثقافية في مصر وزيارة المعالم السياحية المختلفة والترويج لها خارج البلاد.