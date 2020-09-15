رئيس التحرير

محمود مسلم

الإنجيلية: الدولة نفذت وعدها بتسليم كنيسة جديدة بدلا من الموجودة بطريق الكباش

كتب:

الوطن
07:43 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
القس أندريه زكي

القس أندريه زكي

أكد يوسف إدوار، مدير مكتب الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية، أن الدولة المصرية تسير في بناء دولة حضارية حديثة، وأنه من ضمن هذه الإجراءات إعادة بناء وتعمير أماكن تراثية وسياحية لتتناسب ومكانة مصر، فضلا عن تنفيذ خطة التطوير والبناء التى تستهدف كافة المحافظات المصرية.

وقال يوسف إدوارد، إن هناك تنسيقا كاملا بين الكنيسة والدولة في تقنين أوضاع الكنائس بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن قرار هدوم الكنيسة الإنجيلية بالأقصر صدر منذ عام في 2010 من أجل تطوير طريق الكباش، وأن الدولة نفذت وعدها بتسليم الطائفة الإنجيلية كنيسة أخرى بديلة، وأن الأمر تم دون أدنى مشكلة.

وتابع قائلا، إن تسليم الكنيسة الجديدة للطائفة الإنجيلية بديلا عن الأخرى القديمة بسبب تطوير طريق الكباش تم بالاتفاق الكامل مع رئاسة الطائفة الإنجيلية وفي إطار تقديم المصلحة العامة للدولة وهو ما تحرص عليه الكنيسة دائما.

وأضاف إدوار، أن الطائفة الإنجيلية في مصر بكل قادتها تقف في صف واحد مع قرارات الدولة المصرية لما فيه من الصالح العام لكل المصريين، وأن رئاسة مجلس الوزراء وكافة المسئولين في الدولة يبذلون جهودا مخلصة في عملية تقنين الكنائس والمباني الملحقة بها.

وأشار مدير مكتب الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية إلى وجود تتسيق كامل بين رئاسة الطائفة الإنجيلية وبين قيادات الكنيسة المحلية في الأقصر بقيادة القس محروس كرم لتقديم كافة الخدمات لأبناء الطائفة الإنجيلية، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية لجميع أبناء المحافظة.

اقرأ المزيد:

"الأقصر" تواصل أعمال إزالة الكنيسة الإنجيلية لاستكمال "الكباش"

السيسي يصدق على قانون هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

وفد الكنيسة الإنجيلية يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى

محافظ القليوبية يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية

وفاة القس بولس إشعياء راعي الكنيسة الإنجيلية بسراي القبة

الكنيسة الإنجيلية تدعم صكوك الأضاحي بـ100 جنيه.. وقس يوزع مصليات بإسنا

التحديات التي تواجه الكنيسة في زمن كورونا.. ندوة لـ"الإنجيلية" غدا

صور.. إصابة اثنين من قساوسة الكنيسة الإنجيلية وأسرهم بكورونا