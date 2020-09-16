الإنجيلية تكشف تفاصيل هدم كنيسة طريق الكباش: تسلمنا واحدة جديدة

أكدت الطائفة الإنجيلية في مصر، أنّ هدم الكنيسة الإنجيلية بالأقصر يأتي في إطار تواصل العمل في إحياء طريق الكباش التاريخي، وأنّ عملية الهدم تتم منذ أسبوعين، بعد أن نفذت الدولة وعدها بتسليم الطائفة كنيسة جديدة بدلا من الموجودة بطريق الكباش.

وقال يوسف إدوار، مدير مكتب الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية، إنّ الدولة تسير في بناء دولة حضارية حديثة، ومن ضمن الإجراءات إعادة بناء وتعمير أماكن تراثية وسياحية لتتناسب ومكانة مصر، فضلا عن تنفيذ خطة التطوير والبناء التي تستهدف المحافظات المصرية.

وأضاف إدوارد، أنّ هناك تنسيق كامل بين الكنيسة والدولة في تقنين أوضاع الكنائس بمختلف المحافظات، لافتا إلى أنّ قرار هدم الكنيسة الإنجيلية بالأقصر صدر منذ عام في 2010 لتطوير طريق الكباش، وأنّ الدولة نفذت وعدها بتسليم الطائفة الإنجيلية كنيسة أخرى بديلة، وأن الأمر تم دون أدنى مشكلة.

وتابع قائلا، إنّ تسليم الكنيسة الجديدة للطائفة الإنجيلية بديلا عن الأخرى القديمة بسبب تطوير طريق الكباش، جرى بالاتفاق الكامل مع رئاسة الطائفة الإنجيلية وفي إطار تقديم المصلحة العامة للدولة وهو ما تحرص عليه الكنيسة دائما.

وأشار إدوار إلى أنّ الطائفة الإنجيلية في مصر بكل قادتها تقف في صف واحد مع قرارات الدولة المصرية لما فيه من الصالح العام لكل المصريين، وأنّ رئاسة مجلس الوزراء والمسئولين في الدولة يبذلون جهودا مخلصة في عملية تقنين الكنائس والمباني الملحقة بها.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية، أنّ هناك تنسيق كامل بين رئاسة الطائفة الإنجيلية وقيادات الكنيسة المحلية في الأقصر بقيادة القس محروس كرم، لتقديم الخدمات لأبناء الطائفة الإنجيلية، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية لجميع أبناء المحافظة.