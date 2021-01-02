انفجاران مجهولان قرب حقل العمر النفطي بريف «دير الزور»

دوى انفجاران مجهولان بالقرب من المدينة العمالية بأطراف حقل «العمر النفطي» بريف دير الزور الشرقي، وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، إلى تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة، دون تسجيل إصابات.

وكان «المرصد السوري»، أشار في 30 ديسمبر الماضي، إلى إصابة عنصر في قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم «قسد»، جراء استهداف مسلحين مجهولين لدورية عسكرية للقوات، في بلدة «ذيبان» بريف دير الزور الشرقي.

كما قُتل 28 شخصا على الأقل وأصيب آخرون، في وقت سابق من الشهر الماضي، في هجوم على حافلة على الطريق الرئيسية قرب «دير الزور» شمال البلاد، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقال سكان محليون، إن الهجوم استهدف حافلة تابعة لـ«الجيش العربي السوري».

وفي سياق متصل، قتل مسلحان اثنان وأصيب آخرين من «قسد» جراء هجمات نفذها مجهولون على آلياتهم وتحركاتهم فيريف دير الزور والرقة والحسكة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا».

من جانبها، جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية عدوانها على قرى وبلدات ريف الحسكة في شمالي شرق سوريا، واستهدفت قوات الاحتلال بالقذائف محيط بلدة تل تمر بريف المدينة الشمالي.

وقالت مصادر محلية لوكالة «سانا»، إن عددا من القذائف المدفعية الثقيلة سقطت على المنازل السكنية في قرية «الدردارة» ما تسبب بأضرار مادية.

انفجار سيارة ملغومة

وكانت سيارة ملغومة، انفجرت امس الخميس، قرب قاعدة للقوات الروسية في شمالي شرق سوريا، وقال «المرصد السوري»، إن سيارة «بيك آب» انفجرت قرب أحد سواتر قاعدة للقوات الروسية في «تل السمن» في ريف الرقة الشمالي.

من جانبه، تبنّى تنظيم «حراس الدين» المتشدد، المرتبط بتنظيم «القاعدة»، تنفيذ الهجوم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.