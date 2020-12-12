التحالف الدولي يجتمع بوجهاء دير الزور لمناقشة الظروف المعيشية بالمنطقة

عقد التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، اجتماعًا مع عدد من وجهاء محافظة دير الزور السورية، لمناقشة الظروف المعيشية السيئة التي تمر فيها المنطقة.

وأشارت مصادر محلية لوسائل إعلان تركية، إلى أن الاجتماع عقد في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور، واستمر لأكثر من 3 ساعات.

وناقش المجتمعون الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها المنطقة، وأيضًا التوترات المتمثلة بالكظاهرات الاحتجاجية ضد الفساد المستشري في المجالس المدنية التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

وذكرت المصادر، أن وفد التحالف طلب من وجهاء المنطقة تهدئة الأهالي واحتواء المظاهرات، متعهدين بتلبية مطالب السكان في أقرب وقت، وفقًا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وخلال الاجتماع، اشتكى الوجهاء من الحالة المعيشية السيئة للأهالي وتردي الوضع الأمني في المنطقة.

وكانت شهدت المنطقة مؤخرًا عدة مظاهرات احتجاجا على الوضع المعيشي وتحكم قوات سوريا الديموقراطية بموارد المنطقة، وارتفعت وتيرة التظاهرات خلال الأسابيع الماضية أعقبها حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات "قسد".