الإبراشي يخضع لجلسات تنفس بعد إصابته بكورونا

قالت مصادر من داخل التليفزيون المصري، إن الإعلامي وائل الإبراشي، يخضع حاليا لجلسات تنفس على مدار اليوم، بسبب نقص الأكسجين، الناتج عن إصابته بفيروس كورونا.

وقالت مصادر طبية في تصريح سابق لـ«الوطن» إن «الإبراشي»، مقدم برنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري، نقل إلى المستشفى، بعد سوء حالته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ إذ شعر بنقص في الأكسجين، وتم التواصل مع المسؤولين لينقل إلى أحد المستشفيات.

وأضافت المصادر، أن وائل الإبراشي دخل أحد مستشفيات العزل بمدينة السادس من أكتوبر.

الإبراشي: معرفش جاتلي منين

وقال الإعلامي وائل الإبراشي، في وقت سابق، إنه يفتقد وجوده في برنامج «التاسعة» بسبب إصابته بفيروس كورونا، مضيفا «إن شاء الله هنعدي المحنة.. أنا اتصبت بأعراض الإنفلونزا، ولكني تعاملت مع الأمر على أنه كورونا، والموضوع ما زال في بدايته، وهننتصر عليها، وعملت تحليل دم أثبت إنها كورونا وليس إنفلونزا»، مضيفا: «هي بدأت خفيفة وأنا أخدت الأمر بجدية، واعتبرتها محنة داخلها منحة، وتعاملت معها بإيجابية، رغم أنها أبعدتني عن شغلي اليومي، ولكن إن شاء الله هتابع كل حاجة، وهننتصر عليها».

وعن سبب إصابته رغم تحذيره للناس من الفيروس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، قال، «والله مش عارف، أنا قاعد أفتش كيف جائتني ومن أين جائتني، ولكن لم أصل إلى شيء، لأن طبيعة شغلنا بنقابل ناس كتير، ونحتك بناس كتير، سواء في العمل، أو الأحداث، ونقابل عدد كبير من الشخصيات، والبعض عندما نطلب منهم عدم السلام بيزعلوا، ولكن الأكيد فيه ثغرة أو إهمال ما، وطالما أصابتني يبقى أنا لم أتمكن من حماية نفسي بشكل كاف».

وشدد الإعلامي، «أنا في عزل منزلي وسأتبع البروتوكول، وهي أزمة هتاخد أيام، وإن شاء الله متكونش كتير، ونتغلب عليها، والبعد عن العمل أمر مميت».