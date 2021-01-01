عاجل.. إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

أكد المكتب الإعلامي لعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، اليوم، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوڤيد-19» بعد ظهور إيجابية المسحة التي أجراها أمس الخميس.

وقال بيان صادر عن المكتب إن «موسى» يخضع للعزل المنزلي وحالته حتى الآن مستقرة؛ وأنه يتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.

ووجه «موسى»، خلال البيان، الشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالبا منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.