حريقان بمنزل وشقة سكنية بسوهاج دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريقين منفصلين، الأول بمنزل بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، بسبب ماس كهربائي، وأتت النيران على بعض المنقولات المنزلية، كما أخمد حريقا آخر بشقه سكنية بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، للسبب ذاته أيضا، لم ينتج عن الواقعتين أية إصابات بشرية.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وروود بلاغا من مأمور مركز طما بنشوب حريق بمنزل بناحية منطقة بالدوير دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، ومجلس مدينة طما، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك «زيان. ع. ع»، 38 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم بذات الناحية.

ودفع بسيارة إطفاء، وسيطر على الحريق وأخمد، دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكور رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، مشيرا إلى احتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفي الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تبلغ من العميد محمد نصحي، مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بنشوب حريق بشقة في شارع رفاعه الطهطاوي دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وقيادات الوحدة المحلية لحي شرق.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع ملك «مصطفي. م. م»، 32 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية، ودفع بسيارة إطفاء وسيطر على الحريق وأخمد، دون حدوث إصابات.

وبسؤال صاحب الشقة، قرر بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، مشيرا إلى احتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.

وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.