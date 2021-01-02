سعفان يتابع حالة الصيدلي المصري المعتدى عليه بالسعودية: «حقوقه محفوظة»

يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض، واقعة تعرض صيدلي مصري يدعى أحمد محمد أبو غنيم مقيم بالمملكة العربية السعودية ويعمل بإحدى الصيدليات بمنطقة حي الثمامة بالرياض، لحادث اعتداء بالسب والضرب من بعض الأشخاص.

وأكّد وزير القوى العاملة، في بيان صادر اليوم، أنَّ حقوق الصيدلي المصري الذي تعرض لحادث اعتداء بالسب والضرب بالمملكة محفوظة، كاشفًا أنَّه تواصل مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض للتواصل مع الصيدلي المصري، وأبلغه تمنيات وزير القوى العاملة له بالشفاء العاجل ومتابعته لقضيته والوقوف بجانبه لحين الحصول على حقوقه كاملة نتيجة حادث الاعتداء، بالتنسيق التام مع القنصلية والمستشار القانوني بالسفارة وتقديم الدعم اللازم للصيدلي.

بدوره، قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّ وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض كشف فيه تفاصيل حادث اعتداء بعض الأشخاص على الصيدلي المصري أحمد محمد أبو غنيم والذي يعمل بإحدى الصيدليات بمنطقة حي الثمامة بالرياض، حيث كان الصيدلي يعمل بالفترة المسائية ودخل أحد الأشخاص يطلب صنف دواء فاعتذر له الصيدلي بأنَّه غير موجود فأعطاه صورة الدواء على الموبايل ظنًا منه أن الصيدلي لم يتحقق من اسم الدواء المطلوب فكرر الصيدلي اعتذاره لعدم وجود الدواء المطلوب، فما كان من الشخص إلا التطاول اللفظي وتوجيه السباب للصيدلي قبل مغادرته الصيدلية.

وتابع الملحق العمالي سرده للواقعة في تقريره لوزير القوى العاملة قائلًا، إنَّ الشخص عاد مرة أخرى للصيدلية وبصحبته 5 أشخاص مستقلين سيارتين تحملان أرقام دولة الكويت، واستدرجوا الصيدلي إلى خارج الصيدلية مدعين رغبتهم في الاعتذار وتسوية الخلاف السابق، وبحسن نية من الصيدلي خرج معهم ليفاجأ بأحدهم يعتدي عليه بسلاح أبيض وقاموا جميعاً بالاعتداء عليه، والذي حاول الدفاع عن نفسه وبعد الاعتداء عليه فروا جميعاً هاربين تاركين الصيدلي مصاب بجروح خطيرة.

وحسب التقرير، حضرت الشرطة السعودية وتمّ تفريغ الكاميرات بالصيدلية لمعرفة هوية المعتدين وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 4294500790 مركز شرطة الثمامة وجار البحث عن الجناة.

وتمّ نقل الصيدلي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأصبحت حالته مستقرة نظراً لسطحية الجروح، وتمّ إعداد تقرير طبي عن حالته الصحية وجار المتابعة أولًا بأول من قبل مكتب التمثيل العمالي بالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض.