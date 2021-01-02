اليوم.. قطع المياه 6 ساعات عن القطاع الشرقي بمدينة الشروق

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطؤ رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قطع المياه عن القطاع الشرقي، والذي يضم الأحياء (1، 2، 3 شرق، والمناطق من 1 إلى 9، عمارات العائلي، منطقة النوادي الاجتماعية، إسكان الشباب الاجتماعي القومي، التعاونيات، التعاوني، عباد الرحمن، أمون، الجيزة، سبرنجر).

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، في بيان صادر اليوم، أنَّه سيتمّ قطع المياه بدءا من الساعة الـ10 مساء اليوم السبت وحتى الساعة الـ4 صباح غد الأحد، نظراً لاستكمال تنفيذ مشروع مرافق مركز خدمات المدينة 2، لإتاحة الأراضي للمستثمرين، وفي إطار الانتهاء من شبكات مياه الشرب الخاصة بقطع الأراضي وتجهيزها للربط على الشبكة الرئيسية.

وأهاب رئيس جهاز مدينة الشروق، بقاطني المناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيراً إلى أنَّه يتمّ التواصل مع الخط الساخن لتلقي شكاوى المياه والصرف على الرقم 15100.