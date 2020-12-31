للصيانة.. قطع المياه 10 ساعات عن مدينة أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب بأسوان عن قطع المياه لمدة عشر ساعات لأعمال إحلال وتجديد بالشبكة.

وأكدت الشركة في بيان لها، اليوم، بدء أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان، ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق ( شرق البندر – الحدادين – البركة – سوق الخميس – شارع المطار بالكامل – شارع الكورنيش القديم بالكامل – شارع عباس فريد والشونة - الشارع الجديد – شارع كسر الحجر – وسط البلد بالكامل – أطلس بالكامل – السلطان أبو العلا) وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 1/1/2021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 2/1/2021 ".

من جهة أخرى، نظمت محافظة أسوان زيارة للمنطقة الصناعية بالعلاقي، لمجموعة من المشاركين في مسابقة "شباب أسوان يبتكر" ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتنظيم زيارات ميدانية للشباب المشاركين في المسابقة للتعرف على النماذج الناجحة للمشروعات الصناعية والإنتاجية على أرض الواقع.

وأكد اللواء أشرف عطية، أهمية هذه الزيارات الميدانية ودورها فى إتاحة الفرصة أمام الشباب للإطلاع على مقومات النجاح والتحديات التى تواجه رائد الأعمال الصغير ومحاكاتها، بجانب الإستفادة منها لتشجيعهم وتحفيزهم على بدء مشاريعهم والنجاح فيها، مشيراً إلى أن هذه الزيارات الميدانية تعد تطبيقاً عملياً للشباب بعد إستيفاءهم للدراسات النظرية وإجتيازهم الدورة التدريبية التى تلقوها لمدة 3 أسابيع من خلال لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة نائبة المحافظ الدكتورة غادة يحيى.