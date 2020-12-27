غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بشبين القناطر لإصلاح عطل مفاجئ

أعلنت شركة مياه القليوبية، اليوم السبت، أنه نظرا لحدوث عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي «رقم 3 قطر 500مم زهر مرن» بمدينة شبين القناطر، فقد تقرر قطع المياه عن مناطق الوكلاء والدلتا وعزبة أبو خضرة غدا الأحد من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب خلال تلك الفترة.

وفي وقت سابق، نظمت شركة مياه القليوبية ورشة عمل تحت عنوان «مأمونية تداول الصرف الصحي وإعادة الاستخدام الآمن» لبدء الخطوات التنفيذية الخاصه بإعداد خطط مأمونية لمحطات معالجة شركة مياه القليوبية.

ترأس ورشه العمل الدكتور على رضوان، رئيس قطاع المعامل والجودة، والمهندس جمال حجاب، رئيس قطاع المشروعات، بحضور ممثلي إدارة مأمونية تداول الصرف الصحي بالشركة القابضة، وممثلين من الجهات الخارجية من محافظه القليوبية، ووزارت الصحة والزراعة والري والبيئة والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

يذكر أن خطط مأمونية تداول الصرف الصحي هي الوسيلة الأكثر فاعلية لضمان استدامة ومأمونية الصرف على البيئة والصحة العامة، وتهدف إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات المختلفة الناتجة عن عمليه المعالجة.

من ناحية أخرى، أجرت الشركة أعمال تطهير وتعقيم لكافة مواقع العمل بالشركة مع الالتزام بقرار السيد رئيس مجلس الإدارة بخفض العمالة ووفقا لحاجه العمل واتباع اجراءات التباعد والوقاية.

ووجه مجاهد بتوفير مستلزمات الوقاية للعاملين بصفة مستمرة ومرور اللجنة المشكلة بمتابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية، للتأكد من توافر مستلزمات الوقاية والتعقيم والالتزام بها.

كما شدد رئيس شركة مياه القليوبية، على تعقيم مراكز خدمة العملاء ومقرات التعامل مع المواطنين وحظر دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكلف المهندس مصطفي مجاهد، مديري أفرع الشركة بتشديد أعمال الوقاية والتعقيم بإشراف مباشر من مدير الفرع، مع توفير مهمات الوقاية والتعقيم بصفة دائمة، والإبلاغ عن أي حالات إصابة أو اشتباه وعزل المخالطين وتعقيم مقر عملهم.