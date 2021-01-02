سر اختفاء مروان حامد عن مشهد تكريم والده: بكى خلف المسرح

كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين، الكاتب الراحل وحيد حامد، بمنحه جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديراً لمسيرته الحافلة بالعديد من الأعمال المميزة.

وجرت مراسم تكريم حامد في حفل الافتتاح، حيث دخل متكئاً على عصاه رفقة المخرج شريف عرفة، الذي دائماً ما يعتبره رفيق مشواره في السينما، إذ قدما العديد من الأفلام المهمة معاً التي حققت نجاحاً كبيراً علي المستوى الجماهيري والنقدي.

وأثار تغيب المخرج مروان حامد، نجل وحيد حامد، عن حضور لحظة تكريم والده تساؤلات عديدة، إلا أن مصدر أكد لـ«الوطن»، أن مروان كان واقفاً في الكواليس خلف المسرح، حيث لم يتمالك دموعه أثناء سماعه لكلمات والده المؤثرة، والتي أبكت عددًا من النجمات أبرزهن يسرا ولبلبة وإلهام شاهين.

وأوضح المصدر أن «مروان» أصر على عدم مشاركته والده لهذه اللحظة كي تكون الأضواء مسلطة عليه وحده، خاصة أنه كان سعيداً بتكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأشار المصدر إلى أن «مروان» رفض وجوده على المنصة في ندوة تكريم والده التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية، حيث ساعده في الوصول للمسرح قبل أن يجلس في الصفوف الأمامية.

وغيب الموت السيناريست الكبير وحيد حامد، صباح اليوم، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

وتعرض حامد لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تكتمت الأسرة على أنباء الأزمة، التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.

الأيام الأخيرة

ونُقل حامد إلى المستشفى قبل 10 أيام في حالة صحية صعبة، إذ أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الإنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة.

وأودع حامد غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة بعد تدهور حالته، حيث لازمه نجله المخرج مروان حامد في المستشفى، الذي فرض حالة من السرية على مرض والده استجابة لرغبته.

وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر حسبما أعلن نجله المخرج مروان حامد.

يذكر أن وحيد حامد، تم تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، وهو الظهور الأخير له بالمهرجانات، كما حل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أبرز ما جاء بلقاء حامد الأخير

- أنا الحاجات اللي تستحق الندم في حياتي براجع نفسي بقول الحمد لله أنها مكنتش حاجات كبيرة زي في أعمال عملتها ومكنتش راضي عنها وربما أساءت لناس دون قصد.

- فيلم «الإرهاب والكباب» بطولة عادل إمام ويسرا، تم تسميته عن طريق أحد عمال الإضاءة بعد أن كانت هناك حيرة شديدة على تسمية الفيلم.

- كنت بضيف بعض المشاهد الجنسية قبل المشاهد اللي هتحذفها الرقابة بسبب توابعها السياسية، عشان المشاهد السياسية تمر وكانت بتمر بعض الأحيان واكتشفوها في إحدى المرات.

- اكتشفت إني صادق ولم أكذب على الناس، حتى الحاجات الغلط اللي عملتها ماكذبتش على الناس فيها.