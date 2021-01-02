رفضه الخطيب.. قصة تحويل وحيد حامد فيلم «غريب في بيتي» من الأهلي للزمالك

يعد فيلم «غريب في بيتي» أحد أهم وأشهر أعمال السيناريست الراحل وحيد حامد، والذي أحدث ضجة كبرى فى ثمانينيات القرن الماضي بعد أن أظهر لاعبًا من نادي الزمالك يحرز 6 أهداف فى مرمى النادي الأهلي الذي كان يستحوذ على كافة البطولات تلك الفترة.

وسرد وحيد حامد قصة هذا الفيلم الطريفة في كتاب تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي، والذي صدر بعنوان «الفلاح الفصيح»، وقال إن المنتج واصف فايز منتج الفيلم الذي قام ببطولته الفنان الزملكاوي الراحل نور الشريف كاد أن «يلطم» لأنه توقع خسارة أمواله، بعد أن علم أن بطل الفيلم سيكون لاعبًا زملكاويًا وسيسجل 6 أهداف فى نادي الأهلي.

وسرد «حامد»، تفاصيل تلك الواقعة قائلًا «كان من المقرر أن يكون بطل العمل، شحاتة أبوكف، أهلاوي وسيصور في نادي الأهلي، ولكن بسبب مشاكل خاصة بملعب النادي الأهلي فشل التصوير، وتحول العمل إلى نادي الزمالك وتم التصوير في نادي ميت عقبة».

وأضاف «كما كان من المقرر أن يقوم ببطولة العمل عادل إمام، لكنه اعتذر بسبب رفضه تقديم فيلمين عن كرة القدم، حيث سبق وقتها وأن قدم فيلم الحريف، فذهبنا إلى محمود الخطيب الذى رفض فكرة التمثيل فى ذلك الوقت، فعرضنا العمل على نور الشريف الذى تحمس له كثيرًا».

تابع: «منتج العمل حين علم ما حدث كاد يلطم، وقال لي: إزاي أعمل فيلم بطله نجم في نادي الزمالك ويحرز 6 أهداف في الأهلي، وأن أغلب المصريين أهلاوية، الفيلم هيخسر كده».

وتدور أحداث «غريب في بيتي» حول شحاتة أبو كف الذي يهوى كرة القدم، ويحترفها في نادي الزمالك، وهو من سكان الصعيد وينزل القاهرة، وتواجهه مشكلة الشقة التي يحلها النادي له، بتوفيرهم شقه مفروشة، ولكن صاحب الشقة يقوم بعملية نصب محكمة ببيع الشقة له ولسيدة أخرى في نفس الوقت.