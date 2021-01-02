عمرو عرفة ينعى وحيد حامد: الله يرحمك يا أعز الناس

نعى المخرج عمرو عرفة الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، بعد أزمة صحية طارئة تعرض لها منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 77 عامًا.

الصدق والأمانة والوطنية لا تفارق قلم وحيد حامد

وكتب عمرو عرفة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، قائلًا «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الصدق والأمانة والوطنية عناوين لا تفارق قلم وحيد حامد.. الله يرحمك يا أعز الناس.. أسألكم الفاتحة».

تدهور الحالة الصحية بسبب مشاكل القلب

وتدهورت حالة الكاتب وحيد حامد منذ أيام، ونُقل على أثرها إلى المستشفى قبل حوالي 10 أيام في حالة صحية حرجة، وشخصه الأطباء بأنه أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الأنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة.

وأودع «حامد» غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة وفرضت أسرته حالة من السرية على مرض وحيد حامد، استجابة لرغبته، خصوصًا أن الراحل لم يكن يحب الإعلان عن مرضه لأحد.

«احكي يا شهرزاد» آخر أعمال وحيد حامد السينمائية

وولد الكاتب وحيد حامد في 1 يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965، وبدأ في كتابة الأعمال الدرامية منذُ أواخر الستينات، وشهرته بدأت من خلال مسلسل «أحلام الفتى الطائر» عام 1978 مع النجم عادل إمام، بعد أن حقق المسلسل نجاحاً كبيراً ليكونا شراكة سينمائية، نتج عنها فيلمي «الغول» و«الهلفوت» خلال الثمانينيات، وأعمال أخرى.

وكان آخر أعمال وحيد حامد السينمائية فيلم «احكي يا شهرزاد»، وكانت آخر أعماله التلفزيونية مسلسل «الجماعة» الذي عرض في رمضان 2010 عن سيرة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.