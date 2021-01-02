«كتاب ونقاد السينما» تنعى وحيد حامد: إبداعاتك ستبقى ما بقيت الحياة

نعى الناقد والشاعر الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، السيناريست وحيد حامد، الذى رحل اليوم عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال أباظة عبر حسابه على «فيسبوك»: فقدت مصر والأمة العربية وفقدت الثقافة المصرية والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما أحد أبرز أعلامها في مجال الكتابة الدرامية مسرحيا وسينمائيا وتليفزيونيا وإذاعيا كبيرا.

وتابع: رحل الكاتب الكبير وحيد حامد الذي أثرى الوجدان العربي بعشرات الإبداعات التي ستبقى ما بقيت الحياة، رحم الله الكاتب الكبير وأسكنه فسيح جناته.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أنها ستكون في مشيعي جثمان الكاتب والسيناريست الكبير، من مسجد الشرطة، كما نعت الكاتب الراحل قائلة إن الراحل كان صاحب مواقف وطنية لا تنسى، كما أنه الأستاذ والأب والمعلم، مضيفة أنه نجح في إبداع أعمال خالدة عبَّرت عن أحلام المجتمع وعن طموحات جيل كامل، كما قدم أعمالا ستبقى خالدة فى ذاكرة السينما المصرية والعربية.

الجدير بالذكر أنه تم تكريم الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في ديسمبر الماضي، وحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعده ودعمه في بداية مشواره.

وحيد حامد أحد أبرز كتاب السيناريو في مصر، مولود في 1 يوليو عام 1944 بمحافظة الشرقيّة ، وحاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965، بدأ كتابة الأعمال الدرامية منذُ أواخر الستينات، ولكن بدايته الحقيقية جاءت عام 78 مع النجم عادل إمام، في مسلسل "أحلام الفتى الطائر" وحقق نجاحاً كبيراً ليكوّنا بعد ذلك شراكة سينمائية طويلة الأمد، وقدما مجموعة من الأفلام منها: «اللعب مع الكبار»، و«الإرهاب والكباب»، و«المنسي»، و«طيور الظلام»، و«النوم في العسل».