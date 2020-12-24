وزيرة الثقافة تفتتح معرض جامعة أسوان الأول للكتاب بحضور المحافظ

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، معرض جامعة أسوان الأول للكتاب، الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، وذلك بمقر كلية الزراعة بصحارى، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد بهي نائب رئيس هيئة الكتاب، وعدد من أساتذة وعمداء الجامعة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن أسوان إحدى البقاع المميزة على أرض مصر، لافتة إلى أن التوسع الذي تنتهجه وزارة الثقافة في إقامة معارض الكتاب بكل المحافظات، يهدف إلى الوصول بالمنتج الثقافي بشتى مجالاته، لجميع أطياف المجتمع، خاصة طلاب الجامعات، بما يحقق زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم، لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.

وأوضحت أن المعرض يأتي في إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي، مشيرة إلى أنه الأول بمشاركة دور النشر الخاصة، وذلك ضمن خطوات دعم صناعة النشر والكتاب، مشيدة بالانشاءات الجامعية الجديدة، التي تضم مسرحا للمساهمة في تخريج جيل يدرك أهمية الإبداع في استكمال مسيرة التنمية.

وتابعت أنه تم تخصيص قسم لإصدارات مكتبة الأسرة وكنوز هيئة الكتاب، التي تحددت أسعارها طبقا لسنة طباعتها، وتبدأ من جنيه واحد، تيسيرا على الطلاب ورواد المعرض.

وثمن محافظ أسوان، جهود الثقافة في جنوب مصر، مشيدا بإنجازاتها في محافظة أسوان، والمضمون الإبداعي الذي يليق بقيمة ومكانة أبناء المحافظة، لافتا إلى الأحداث الفنية والفكرية المحلية والدولية، التي تحتضنها أسوان، تضعها ضمن المدن الثقافية العالمية، مشيرا إلى تقديم كل أشكال الدعم للفعاليات الهادفة إلى تنمية الوعي، وتطوير المجتمع.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بالتعاون مع وزارة الثقافة فى إقامة أنشطة متنوعة للطلاب، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعمل على تقديم خدمات فكرية إضافية لشريحة كبيرة من الشباب، باطلاعهم على جديد العلوم والفنون الإنسانية، مؤكدا وجود الكثير من المواهب الطلابية، معلنا إنشاء مسرح داخل الحرم الجامعي، لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم.

وأوضح رئيس هيئة الكتاب، أن المعرض يستمر حتى 31 ديسمبر، ويقام على مساحة 250 متر مربع، بمشاركة 20 ناشر، منهم قطاعات وزارة الثقافة «قصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، المركز القومي للترجمة وأكاديمية الفنون»، ولأول مرة تشارك دور النشر الخاصة.

سبق افتتاح المعرض، لقاء جمع وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان، حيث تم الاتفاق على تكثيف الأنشطة الإبداعية في جميع أنحاء المحافظة، تعزيز التواصل مع المبدعين من أبناءها، وأهدت وزيرة الثقافة، محافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان، درعين تذكاريين، تقديرا لجهودهما في دعم الإبداع.