أحمد مراد ناعيا وحيد حامد: أشكرك على تاريخك الملهم لكل جيلي

نعى الكاتب الروائي أحمد مراد، السيناريست الكبير وحيد حامد الذي رحل صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب أحمد مراد عبر موقع فيسبوك: «أستاذي المحترم وحيد حامد، أشكرك على تاريخك الملهم لكل جيلي، أشكرك على الصمود في مواقفك المشرفة، أشكرك على كل ما تعلمته منك، وأشكرك على صديق العمر الذي أنجبته، مروان حامد. البقاء لله وحده».

ونعت جهات عدة السيناريست الراحل وحيد حامد وعلى رأسها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة قائلة إن الراحل كان خير سند للمبدعين والمثقفين، وصاحب مواقف وطنية لا تنسى، وأنه نجح في إبداع أعمال باقية عبرت عن أحلام المجتمع، وستبقى خالدة فى ذاكرة السينما المصرية والعربية.

يشار إلى أن وحيد حامد، مولود فى 1944 بمحافظة الشرقية، وحصل على ليسانس الآداب 1965، قدم أول أعماله الفنية مسلسل «أحلام الفتى الطائر» للفنان عادل إمام، وتواصلت مسيرته الإبداعية، حيث قدم نحو 40 فيلما للسينما و30 مسلسلا تليفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمان في قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما «اللعب مع الكبار» إخراج شريف عرفة، و«البريء» إخراج عاطف الطيب.

أما المسلسلات التلفزيونية المؤثرة، أبرزها «العائلة» إخراج إسماعيل عبدالحافظ، والذي يعد أول مسلسل ناقش قضية الإرهاب على شاشة التليفزيون عام 1992، وكذلك مسلسل «أوان الورد» الذي تعرض لقضية الوحدة الوطنية لأول مرة عام 2000، وعلى مدار جزئين عمل على كشف خداع جماعة الإخوان، من خلال مسلسل «الجماعة»، الذي أخرج جزأه الأول محمد ياسين عام 2010، وأخرج جزأه الثاني شريف البنداري عام 2017، ومسلسل «بدون ذكر أسماء»، إخراج تامر محسن.