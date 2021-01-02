«إتقان الصنائع والحرف سبيل الأمم المتقدمة».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

شددت وزارة الأوقاف على أئمتها على مستوى الجمهورية عدم تجاوز الوقت المسموح به لأداء خطبة صلاة الجمعة والتقدير لها 10 دقايق في ظل تصاعد أعداد مصابي كورونا لانتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث توعدت الوزارة المخالفين بالعقاب الشديد.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وأعلنت الوزارة عن تخصيصها خطبة الجمعة المقبلة للحديث حول إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة، حيث أكدت الأوقاف على أئمتها على مستوى الجمهورية بأن موضوع خطبة الجمعة القادمة سيكون على هذا الشأن مطالبة إياهم بالالتزام بالخطبة الموحدة أو على الأقل مضمونها وألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق، مؤكدا أنها ستواجه أي مخالفة لتعليماتها بصراحة شديدة.

الخطبة الأولى والثانية 10 دقائق

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها أنه لا يمكن لأمة أن تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الاتقان ثقافة المجتمع بأثره، حيث تم تحديد موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان «إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة»، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

بدوره أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ديننا دين الاتقان في كل شيء، وعني عناية بالغة بذلك، سواء في مجال الصناعة أم في مجال الحرف والمهن، فالأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأثره، بحيث يصير الإتقان هو الأصل في حياتنا وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه ولا يمكن القبول به.

واختتم الوزير حديث بالدعاء لمصر قائلا: «نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».