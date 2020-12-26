تعرف على عنوان وموضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة المقبلة، على مستوى مساجد الجمهورية وشمل موضوع خطبة الجمعة القادمة الحديث حول الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد باعتبار ذلك طريق العبور نحو المستقبل.

وقالت الوازرة في بيان لها إنه تم تحديد موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان «الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل». وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

مواجهة الجوائح والأزمات

من جانبه هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشعب المصري بالعام الجديد، مؤكدا أنه علينا أن نتحلى بمزيد من الأمل في الله عز وجل والأمل في غد أفضل، وأن نعمل لذلك، وألا نيأس ولا نحبط في مواجهة الجوائح والأزمات، لكن علينا في الوقت نفسه أن نأخذ بأسباب العلم وبالعمل الجاد حتى نعبر بفضل الله عز وجل إلى مستقبل أفضل في عالم لا مكان فيه لمن لا يأخذون بأسباب الحياة وبمنتهى الجد، مع اعتمادهم على الله، عز وجل ولجوئهم إليه، وحسن توكلهم عليه.

واختتم الوزير تصريحه بالدعاء بقوله: «نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».

الكمامة والمصلى الشخصي

يذكر أن وزارة الأوقاف عممت منشور على المدريات منذ أيام طالبتهم فيها بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا، وعلى رأسها الالتزام بالكمامة ومسافات التباعد، وبصفة عامة داخل دور العبادة أو خارجها، والبعد عن التزاحم، والالتزام بإحضار المصلى الشخصي عند الحضور إلى المسجد، والتأكيد على أن الالتزام بهذه الإجراءات مطلب شرعي ووطني وإنساني.