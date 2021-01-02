إزاي تفرق بين السلع السليمة والمغشوشة بالأسواق؟

بين الحين والآخر تظهر حملات التفتيش على السلع والتي تكشف عن أطنان مغشوشة، كان آخرها أمس، عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط قرابة 1282 قضية تموينية متنوعة من بينها رصد سلع مغشوشة في عدد من المحافظات ومن بينها اللحوم والسكر والألبان وكذلك المنظفات والمطهرات.

وتقدم «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تطرحها على مدار الساعة كيفية معرفة السلع المغشوشة في التقرير التالي، وفقا لموقع «ويكي هو» المعني بهذا الشأن.

خطوات معرفة مدى صحة وسلامة السلع

فحص الباركود

إذا كنت من هواة التسوق من المتاجر الكبيرة فكل ما عليك فحص الباركود الموجود على السلعة فإذا لم تجده فيجب أن تتشكك في جودة السلعة .

فارق السعر

الكثير يفرح لكونه يشتري منتجة المفضل بسعر أقل، فذلك قد يدعو للقلق، ففي العادة السلع المعروفة أسعارها واضحة وهامش الربح فيها منطقي لذلك فارق السعر قد يثير القلق حول السلعة شأنه شأن فارق السعر الكبير والمبالغ فيه.

سلامة المنتج

لابد أن يعلم المستهلك أنه من الأشياء المهمة خلال شراء السلع هي فحص المنتج جيدا وتحديدًا الغلاف، فإنها من الأمور الأساسية لمعرف مدى جودة صنع السلعة من خلال ملاحظة التعبئة والتغليف وخامة الصنع.

فحص البيانات التجارية

كما يجب أن يقوم المستهلك قبل الشراء بقراءة البيانات التجارية للسلعة لمعرفة بلد المنشأ وتاريخ الانتهاء والعناصر الداخلة في التركيب والصنع، فإذا لم تجد أي مما سبق لا تشتري المنتج ولا تثق به.

وأخيرًا يجب الاحتفاظ بفاتورة الشراء، وذلك لضمان حمايتك كمستهلك في حال اكتشفت أن السلعة مقلدة وغير أصلية

وكانت قد تمكنت مباحث التموين ضمن الحملة التي قادتها على محافظات الجمهورية من ضبط 5,1 طن «منظفات صناعية» معبأ داخل براميل دون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.