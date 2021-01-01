بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين من المنزل غدا.. اعرف الخطوات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشكل رسمي، إضافة المواليد على بطاقات التموين، ابتداء من غد، وذلك لأبناء الفئات الأكثر احتياجا، وسوف تتم الإضافة في مكاتب التموين، وعبر موقع بوابة مصر الرقمية، عبر اتباع الخطوات التي وضعتها البوابة.

كما تاحت البوابة فيديو شارح لإضافة المواليد الجدد من المنزل، دون عناء وتوفير للوقت، حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا، وسوف يستبعد غير المستحقين للدعم من على البطاقات التموينية، وستحدد الفئات العمرية للمواليد الذين سيضافوا، عن طريق باب التسجيل للفئات لتسجيل بياناتها.

وستتم الإضافة للفئات الأكثر احتياجا، وهي «عمال اليومية وأصحاب معاش تكافل ومعاش كرامة، وعمال التراحيل والأرامل والمطلقات».

الخطوات عن طريق بوابة مصر الرقمية:

- تشغيل الخدمة عن طريق الصفحة الرسمية لبوابة مصر الرقمية.

- اختيار تفعيل إضافة مواليد جدد.

- اختيار الضغط على مفتاح ابدأ الخدمة.

- يتم عرض البيانات التموينية وتتضمن الاسم رباعي، والعنوان، ورقم الهاتف، والمحافظة والمديرية التموينية.

- يتم الإطلاع على الشروط والأحكام، والضغط على موافقة على الشروط والأحكام.

- تفعيل البطاقة التموينية دون أي مصروفات.

كان الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخذ قرارا مؤخرا، باستبعاد غير المستحقين لدعم الدولة من على البطاقات التموينية، مؤكدا حرص القيادة السياسية على وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على حذف غير المستحقين، والانحياز للأسر الأكثر احتياجا، عن طريق إضافة المواليد الجدد على البطاقات.

كما أن إضافة المواليد الجديدة، تأتي تنفيذا للقرار الاستثنائي انحيازا للفئات الأكثر احتياجا واستحقاقا، بناءً على مجموعة من الضوابط والمعايير التي حددها ووضعها القرار الوزاري المنظم لعملية الإضافة.

وأشار الوزير، إلى صرف خبز مدعم إلى 71 مليون مواطن، فضلا عن وجود 64 مليون مواطن على المقررات التموينية.