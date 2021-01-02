مقتل أب ونجله في تجدد خلافات ثأرية قديمة بأسيوط

لقي أب ونجله مصرعهما، إثر إصابتها بطلق ناري، في تجدد خلافات ثأرية قديمة بينهما، بقرية عرب الجهمة، التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة، بوقوع تبادل إطلاق نار بين عائلتين، ووقوع قتلى بقرية عرب الجهمة، دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع تبادل إطلاق النار لتجدد خلافات ثارية قديمة، بين عائلتي «البلاطيه والحواثات»، واستمر إطلاق النار قرابة ساعتين، ما أسفر عن وفاة كلا من عبدالحميد شوقي علي حسين، ومحمد عبدالحميد شوقي علي حسين، من أبناء العائلة الأولى.

جرى نقل الجثتين والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى المركزي، وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.