شحن جثمان المدرس المصري المقتول في السعودية على يد تلميذه غدا

كشفت مصادر بالجالية المصرية في المملكة العربية السعودية أنه سيتم غدا شجن جثمان المدرس المصري الذي قتل على يد تلميذه في منطقة الدواسر بطلق خرطوش، غدا الأحد.

وسيتم نقل جثمان المدرس المغدور على رحلة رقم 2650 مصر للطيران التي ستقلع من مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض غدا الأحد الموافق 3 يناير 2021، على أن يكون وصول الجثمان مطار القاهرة الساعة 6 صباحا، وفق المصادر.

تلميذ «14 عاما» ينهي حياة المدرس المصري بطلق خرطوش

ووقع الاعتداء على مدرس مصري يدعى هاني عبدالفتاح ينحدر من محافظة الفيوم من قبل تلميذ لديه «14 عاما»، إذ أطلق عليه طلق خرطوش في الرأس، ليتم نقله إلى المستشفى وإيداعه في الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات «الرياض».

إلا أن حالته الصحية تدهورت ليفارق الحياة جراء الإصابة التي لحقت به في رأسه، والتي تعود إلى مشادة في الفصل بين التلميذ والمدرس المصري «35 عاما» بسبب منحه تقديرا ضعيفا للتلميذ، لينتظر التلميذ المدرس ومعه شقيقه «16 سنة» ويطلق عليه طلقة خرطوش في الرأس من الخلف، ليتم نقله إلى مستشفى السليل.

إيداع التلميذ المعتدي على المدرس المصري إحدى دور الرعاية بـ«الرياض»

وقد دخل المدرس المصري في غيبوبة قبل أن تفارق روحه الحياة تاركا خلفه زوجة وطفلين، وسط أجواء حزن خيمت على قرية النزلة التي تعود أصوله لها بمحافظة الفيوم.

وقالت مصادر لاحقا بالجالية المصرية في المملكة العربية السعودية إن السلطات ألقت القبض على التلميذ المتورط في الواقعة وتم إيداعه إحدى دور الرعاية في «الرياض».

نقل جثمان المدرس المصري يتزامن مع حادث الاعتداء على طبيب بيطري مصري

ويتزامن حادث المدرس المصري مع حادث آخر وقع أمس باعتداء على طبيب بيطري مصري في صيدلية بيطرية بخشبة على رأس، تسبب في إلحاق عدد من الجروح به في الرأس والقدم.

في وقت تبحث الشرطة السعودية عن الجناة الذين كانوا يستقلون سيارتين تحملان لوحات كويتية، إثر خلاف بينهم وبين الطبي البيطري المصري أحمد محمود أبوغنيم لعدم توافر أحد الأدوية.