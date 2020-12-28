إيداع الطالب السعودي الذي قتل مدرسا مصريا بإحدى دور الرعاية في الرياض

كشف مصدر مسؤول بإتحاد عام المصريين في الخارج لـ«الوطن» أنه تم إيداع الطالب السعودي الذي قتل مدرس مصري في إحدى دور الرعاية بالعاصمة السعودية الرياض بعد إلقاء القبض عليه.

وتوفي مدرس مصري يدعى هاني عبدالتواب متأثرا بطلقة خرطوش في الرأس أطلقها عليه طالب سعودية.

وتعود أصول المدرس المصري إلى محافظة الفيوم مركز أبشواي قرية النزلة وقد نقل إلى المستشفى إثر الحادث قبل أيام حتى توفي اليوم.

وأوضح مصدر بالاتحاد أن سبب اعتداء الطالب السعودي البالغ من العمر 14 عام على المدرس المصري يعود إلى أنه استقل بالتقدير الدراسي الذي منحه المدرس له.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الحادث وقع في منطقة تبعد عن العاصمة الرياض بحوالي 700 كلم وتتبع وادي الدواسر، ووقع الحادث حينما أخرج الطالب فرد خرطوش وأطلق علي المدرس طلقة في الرأس من الخلف.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المدرس إلى المستشفى وتم استخراج طلقة رش من رأسه وحالته استقرت لبومين إو ثلاثة لكن فارق الحياة اليوم.